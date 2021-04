Strażacy z OSP ze 110 gmin dostali pieniądze z budżetu województwa. Sprawdź, czy Twoi druhowie otrzymają wsparcie

Zainteresowanie zdobyciem pieniędzy było bardzo duże, a komisja oceniająca wybrała do dofinansowania 110 ofert. Kwota pozytywnie ocenionych wniosków przekroczyła założony wcześniej budżet. Dlatego radni wojewódzcy zdecydowali o zwiększeniu puli pieniędzy z 2 mln zł do 2 mln 450 tys. zł. Pozwoli to na wsparcie prawie 300 OSP działających na terenie 110 podlaskich gmin.

– Dzięki decyzji radnych województwa podlaskiego możemy wesprzeć kilkaset jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rozsianych po całym regionie. Sprawny, nowoczesny sprzęt, porządne wyposażenie oznaczają większe bezpieczeństwo mieszkańców. Wiadomo, że druhowie z OSP bardzo często jako pierwsi niosą pomoc – i nie chodzi tu tylko o gaszenie pożarów, ale o pomoc ofiarom wypadków, czy usuwanie skutków żywiołów i wiele innych działań. Na miejscu zdarzenia najczęściej są pierwsi. Ratują ludzkie życie i mienie – mówił marszałek Artur Kosicki.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie też możliwe pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).