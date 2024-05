Strzelcy wyborowi terytorialsów szlifują swoje umiejętności

Odpowiadają oni za ubezpieczenie sekcji oraz prowadzą działania rozpoznawcze. By skutecznie wykonywać swoje zadania muszą działać skrycie i opanować na wysokim poziomie maskowanie oraz doskonale orientować się w terenie. Prowadząc precyzyjny ogień są w stanie wyeliminować z walki ważne cele przeciwnika.

Strzelcy wyborowi z 1. PBOT w miniony weekend szlifowali wszystkie te umiejętności podczas kursu doskonalącego. Mieli okazję do sprawdzenia stosowanych przez siebie rozwiązań oraz do wymiany doświadczeń, co będzie skutkowało wzmocnieniem bezpieczeństwa działań prowadzonych przez ich sekcje.