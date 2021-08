Suwalczanka Katarzyna Wawrzyn pojechała do pracy w Chinach. Kobieta utknęła w chińskich szpitalach [ZDJĘCIA] Helena Wysocka

27-letnia suwalczanka Katarzyna Wawrzyn wciąż nie może wrócić z Chin do kraju. Kobieta wprawdzie opuściła jeden szpital ale trafiła do drugiego, gdzie musi odbyć 14-dniową kwarantannę. - Pomóżcie mi wrócić do domu - błaga.