Suwałki. 40-latek ukrył w samochodzie kokainę wartą 1 milion złotych

W miniony weekend funkcjonariusze pełniący służbę w Suwałkach przystąpili do kontroli samochodu osobowego marki Citroen. W pojeździe znaleziono dwa pakunki z białą substancją w postaci proszku. Użyty narkotester wykazał, że jest to kokaina. Pojazd skierowano do szczegółowej kontroli w trakcie której ujawniono skrytkę konstrukcyjną, a w niej ukryte narkotyki. W sumie funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 3,5 kg kokainy o wartości ponad 1 mln złotych.