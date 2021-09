Suwałki. 64-letni recydywista okradł w kaplicy modlącą się kobietę. Jest wniosek o areszt

Do zuchwałej kradzieży doszło w środę, przed południem. Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednej z kaplic w mieście doszło do kradzieży pieniędzy. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że podczas jej modlitwy w pustej kaplicy, wszedł mężczyzna i usiadł w sąsiedniej ławce. Po chwili podszedł do niej i powiedział kilka pokrzepiających słów, po czym wyszedł.

- Chwilę później kobieta zauważyła, że jej portfel, który był w zapiętej torebce, leży na ławce. Okazało się, że zniknęło z niego 600 złotych - relacjonuje komisarz Eliza Sawko. - Policjanci pracujący nad sprawą szybko ustalili tożsamość sprawcy. Pomógł im w tym monitoring.