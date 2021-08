Suwałki. Areszt tymczasowy dla 22-latka podejrzanego o kradzież rowerów w rejonie centrów handlowych

Do przestępstw doszło w minionym tygodniu. Z okolic centrów handlowych w Suwałkach zaczęły znikać rowery. Ostatnie zgłoszenie dotarło do policji we wtorek. Mundurowi ustalili, że złodziej zabrał niezabezpieczony pojazd pozostawiony w stojaku.

Sprawą zajęli się kryminalni, którzy już następnego dnia zatrzymali podejrzanego na jednej z suwalskich ulic, jak jechał skradzionym rowerem.

Złodziejem okazał się 22–letni suwalczanin, znany policjantom ze swojej wcześniejszej przestępczej działalności.

- Kryminalni ustalili również, że podejrzany, dzień wcześniej, ukradł inny niezabezpieczony rower. Do tego zdarzenia doszło przy innym centrum handlowym. Skradziony w poniedziałek rower wymienił we wtorek na lepszy, droższy, bo jak twierdził ,,nudziło mu się’’ - ujawnia komisarz Eliza Sawko z KMP Suwałki.