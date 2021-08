Suwałki. Para podejrzana o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W ogródku odkryto rośliny konopi wśród pomidorów [ZDJĘCIA]

Badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to ponad 100 gramów marihuany i prawie 10 gramów haszyszu. W namiocie foliowym, rozstawionym w ogródku funkcjonariusze znaleźli rośliny konopi posadzone wśród pomidorów.

Każdy z czterech zabezpieczonych krzaków konopi miał około 60 cm wysokości. Szacuje się, że z zabezpieczonych roślin można by uzyskać ponad 100 porcji narkotyku.

W mieszkaniu 37-latka, mundurowi również znaleźli słoiki z narkotykami. Mężczyzna miał 260 gramów marihuany i ponad 48 gramów haszyszu. Suwalczanin na polu hodował krzaki konopi. Policjanci wycieli 4 rośliny, z których każda osiągnęła ponad 80 cm wysokości.

28-latka i jej o 9 lat starszy partner usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Oboje, decyzją sądu, na 3 miesiące trafili do aresztu. Za to przestępstwo ustawa przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.