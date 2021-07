Święte źródełka w województwie podlaskim. Te źródła słyną z cudów. Gdzie się znajdują? Zobacz zdjęcia

Tradycja ta istnieje od 1710 roku. Wówczas w okolicy panowała epidemia. Umierało wielu ludzi. Jednemu z mieszkańców przyśniło się, żeby przyszedł do tego źródełka, a woda go uleczy. Zrobił, co mu nakazano we śnie i rzeczywiście ozdrowiał. Na Grabarkę zaczęły przychodzić pielgrzymki. Postawiono tu kaplicę, a epidemia wkrótce ustała.

Od tamtej pory co roku do tego cudownego miejsca przychodzą wierni, aby się modlić i obmywać świętą wodą. Z czasem powstał tu żeński klasztor, który stał się najważniejszym prawosławnym sanktuarium w Polsce.