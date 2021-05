Święto 3 maja w powiecie wysokomazowieckim. Była uroczysta msza, złożenie kwiatów przed pomnikiem i koncert (ZDJĘCIA)

- 230 lat temu zdarzyło się coś, co przeszło do historii naszej ojczyzny - mówił podczas uroczystości Bogdan Zieliński, starista wysokomazowiecki. - Ludzie ówczesnej władzy podjęli próbę ratowania najjaśniejszej rzeczpospolitej, co zapisało się w historii a także świadomości każdego Polaka jako coś, co jest dla nas symbolem dumy z tego że jesteśmy Polakami, że żyjemy w kraju nad Wisłą. Dlaczego to było takie istotne? Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja, która regulowała zasady życia społecznego i politycznego w kraju. W tym miejscu chcę podziękować mieszkańcom gminy i parafii Sokoły za waszą postawę i świadectwo patriotyzmu, które dajecie każdego dnia. Starajmy się aby te wartości przekazać kolejnym pokoleniom. Nasza codzienna praca niech będzie dowodem tego patriotyzmu - dodał starosta.