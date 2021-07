Sylwia Bomba i Jacek nie są już razem. Gwiazda „Gogglebox” potwierdziła rozstanie z partnerem

Sylwia Bomba: rozstanie z partnerem było dobrą decyzją

Sylwia Bomba to jedna z najpopularniejszych komentatorek w programie TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, a jesienią będziemy mogli zobaczyć ją również w kolejnej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” na Polsacie. Fani celebrytki śledzą ją na Instagramie, gdzie Bomba dzieli się zdjęciami ze swojej codzienności. Od pewnego czasu nie widać tam jednak było jej partnera, Jacka. Teraz jest już potwierdzone, że para się rozstała.