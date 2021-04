Sylwia Bomba w pięknym makijażu! Gwiazda programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem" oddała się w ręce przyjaciółki 21.04.2021 (zdjęcia)

Rolnicy. Podlasie. Jak Gienek i Andrzej z Plutycz radzą sobie przed kamerami? Odwiedziliśmy ich podczas nagrania do programu [22.04.2021]

Andrzej i Gienek to bohaterowie programu Rolnicy. Podlasie, których pokochali widzowie telewizyjnego programu. Około tysiąca fanów tygodniowo odwiedza ich w Plutyczach (pow. bielski). W weekendy przyjeżdżają rodziny, młode pary, a nawet całe wycieczki. Każdego goszczą z uśmiechem. My też odwiedziliśmy słynnych gospodarzy! Na miejscu trwały nagrania do show "Rolnicy. Podlasie 3". Co zobaczymy w nowych odcinkach?