Syn Zenka Martyniuka miał ślub i wesele jak z bajki! Daniel i Ewelina nie doczekali drugiej rocznicy przypadającej 6 października (ZDJĘCIA) OG, IKA, KRK

Daniel Martyniuk i jego wybranka Ewelina mieli ślub jak z bajki. Było przyjęcie i prezenty warte milion złotych, gwiazdy na weselu. Po niespełna dwóch latach sąd orzekł jednak rozwód pary. Sprawa nie przebiegała po myśli syna króla disco-polo. To on został obwiniony o rozpad małżeństwa i zobowiązany do płacenia alimentów na córkę i byłą żonę. 6 pażdziernika para obchodziłaby rocznicę. Zobacz, jak wyglądał ich ślubny dzień!