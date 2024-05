Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Kolejne ataki i incydenty z udziałem cudzoziemców (wideo)

Próba podpalenia posterunku SG w okolicy Czeremchy, zniszczenia polskiego znaku granicznego koło Białowieży, a Dubicz Cerkiewnych - ataki na polskie patrole, rzucanie kamieniami, gałęziami i ładunkami pirotechnicznymi. To tylko kilka przykładów incydentów z udziałem migrantów odnotowanych przez służby na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy w tym tygodniu.

Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy

- Ostatnie dwie doby to 365 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy - poinformowała w środę (15.05) mjr Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG). W poniedziałek odnotowano 166 zdarzeń, we wtorek 199. W samym 2024 r. w regionie takich prób było ok. 12 tys. Jak informuje SG, byli to imigranci z 32 krajów. Zobacz także:

Do marca było względnie spokojnie. W styczniu - co nie zdarzało się od początku kryzysu - były dni, że nikt granicy nie forsował. Teraz to się zmienia. W kwietniu nielegalni migranci próbowali wejść na terytorium RP ponad 5,3 tys. razy. W maju - około 3 tys.

Czasem są to bardzo duże grupy. Tuż przed weekendem (10.05) w rejonie Placówki SG w Białowieży graniczną rzekę Przewłoka chciało przekroczyć ponad 140 migrantów. W stronę polskich patroli miały polecieć kamienie i konary drzew. Ostatecznie grupa wycofała się w głąb Białorusi.

Ataki na polskie patrole. Premier zapowiada zmianę przepisów i wzmocnienie infrastruktury

Jak podaje mjr Zdanowicz, niemal codziennie dochodzi do podobnych ataków ze strony osób znajdujących się po stronie białoruskiej.

- Mieliśmy zdarzenie, gdzie cudzoziemiec strzelał z procy w kierunku polskich patroli. Ostatnia doba to atak na polskie służby z użyciem ładunków pirotechnicznych, prawdopodobnie rzymskich ogni - mówi rzecznik POSG.

To było we wtorek (14.05) po godz. 21, w pobliżu Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Tego samego dnia rano w okolicy Białowieży doszło do próby zniszczenia polskiego znaku granicznego (przez metalową zaporę przy użyciu konara drzewa). W tym czasie inna osoba rzucała w stronę interweniującego żołnierza kamieniami.

Z kolei poniedziałek w okolicach Czeremchy doszło do próby podpalenia polskiego wojskowego posterunku zlokalizowanego w pasie drogi granicznej. Na nagraniu opublikowanym przez SG widać, jak jedna lub dwie osoby pokonują zaporę, podbiegają do posterunku i próbują go podpalić, po czym uciekają widząc nadjeżdżający patrol.

Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w podlaskich Karakulach (w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie) premier Donald Tusk mówił o konieczności zmiany przepisów, które zapewnią służbom mundurowym ochraniającym granicę "pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa". Zapowiedział też wzmocnienie infrastruktury granicznej.

Do maja br. nielegalnie granicę przekroczyło więcej imigrantów niż w całym 2023 r.

Od 2022 r. wschodnią granicę chroni stalowa zapora o wysokości 5,5 m. bariera. Ciągnie się na 186 km granicy z Białorusią. Uzupełnia ją – działająca na 206 km w Podlaskiem – tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników (podobna zapora ma powstać na lubelskim odcinku granicy). Bariera elektroniczna ma powstać także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w woj. podlaskim. Na odcinku ok. 47 km stanie ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i powstanie sieć czujników.

To ma "uszczelnić" granicę. Części cudzoziemców udaje się bowiem nielegalnie dostać do Polski. Jak poinformowała w środę mjr Zdanowicz, od stycznia do 12 maja tego roku zatrzymano już 535 osób. To więcej niż w całym 2022 r. (442) i 2023 r. (374). Od początku kryzysu migracyjnego w sumie granicę udało się nielegalnie przekroczyć 3.774 osobom.

W tym tygodniu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej za pomocnictwo w tym procederze zatrzymali dwie osoby (grozi za to kara do 8 lat więzienia). Do zatrzymania kurierów doszło 13 maja w powiecie hajnowskim. 54-letni Estończyk pojazdem osobowym na fińskich numerach rejestracyjnych przewoził trzech obywateli Afganistanu. Drugi zatrzymany 67-letni obywatel Litwy. - Mężczyzna samochodem dostawczym marki Renault, na polskich tablicach rejestracyjnych, usiłował przewieźć w głąb Europy 13 obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy uprzednio nielegalnie przekroczyli granicę polsko- białoruską - podaje mjr Katarzyna Zdanowicz.

