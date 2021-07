Sytuacja z przyduchą w podlaskich rzekach jest opanowana. To nie znaczy, że się nie powtórzy

Jak zapewnia, natlenienie wody powoli wraca do normy, ale mimo wszystko nie jest to poziom, który był zazwyczaj.

- To jest tragedia. Podejrzewam, że będzie potrzebne kilka lat, aby fauna i flora powróciły do stanu sprzed przyduchy. Straty są olbrzymie - mówi Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Kąpielisko w Supraślu zamknięte co najmniej do poniedziałku

- Obecnie najniższa zawartość tlenu w wodach rzeki Biebrzy występuje w okolicach Sztabina i dnia 27.07.2021 r. wartość ta wynosiła 1 mg/I. Nie obserwuje się już występowania zjawiska śnięcia ryb w rzece Biebrzy, a sytuacja dotycząca zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie systematycznie ulega polepszeniu - dodaje Mirosław Michalczuk.

Czym jest przyducha?

- Jest to zjawisko naturalne i występuje w momencie znacznego zmniejszenia ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części. Do takiej sytuacji przyczynia się m.in. stan pogody: przedłużająca się fala upałów, ekspozycja słoneczna, a także nawalne deszcze, powodujące spływ związków humusowych z pól przylegających do cieków wodnych. W efekcie wyżej wymienionych czynników następuje pogorszenie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych wody. Biorąc pod uwagę powyższe, trudno jest przewidzieć zjawisko śnięcia ryb - tlumaczy Mirosław Michalczuk.