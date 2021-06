Szachy. Ósmą rundę Białostockiej Ligi Szkolnej zakończyli młodzi szachiści

NOWE Wyniki loterii „Rozlicz Pit w Łomży”. Miasto rozlosowało nagrody

Miasto chciało zachęcić mieszkańców, by rozliczali swoje podatki w Łomży, więc wygospodarowano w budżecie 25 tys. zł na nagrody. W loterii wzięło udział 992 podatników, ale nie wszyscy spełnili wymagania formalne. Do finału dopuszczono 815 zgłoszeń. We wtorek, 15 czerwca, w holu Urzędu Miejskiego, w obecności Komisji Nadzoru odbyło się losowanie nagród w Loterii pn. „Rozlicz Pit w Łomży”.