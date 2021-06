Szachy. Poznaliśmy mistrzów województwa podlaskiego w kategorii juniorów

W Wasilkowie rozegrano XXIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach. Poznaliśmy mistrzów w kategorii dziewcząt i chłopców do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat.

Oto wyniki:

Dziewczęta

Do lat 8: 1. Eliza Dąbrowska (KSz Jagiellonia) 7,0 pkt, 2-3. Sara Racis (Hańcza Suwałki), Luiza Kołosza (Hańcza Suwałki) - po 5,0.

Do lat 10: 1. Lena Piekutowska (MUKS Stoczek 45 Białystok) 9,0, 2. Zofia Krysiewicz (MUKS Stoczek 45 Białystok) 7,5, 3. Zuzanna Kołosza (Hańcza Suwałki) 6,0.

Do lat 12: 1. Gabriela Pałejko (Hańcza Suwałki) 8, 2. Zofia Kicińska (KSz Jagiellonia Białystok) 6,5, 3. Aleksandra Stupak (LUKSz Orient Sokółka) 5,5.

Do lat 14: 1. Klara Szczotka (MUKS Stoczek 45 Białystok) 8, 2. Maria Pałejko (Hańcza Suwałki) 7,5, 3. Anna Makarec (MUKS Stoczek 45 Białystok) 5,5.

Do lat 16: 1. Zuzanna Arciszewska (MUKS Stoczek 45 Białystok) 9,5, 2. Matylda Szczotka (MUKS Stoczek 45 Białystok) 6, 3. Martyna Walendykiewicz (Hańcza Suwałki) 5,0.

Dziewczęta i chłopcy do lat 18: 1. Kinga Chomicka (MUKS Stoczek 45 Białystok) 9,0, 2. Norbert Kopeć (Orient Sokółka) 7,5, 3. Sebastian Sapiński (Hańcza Suwałki) 6,0.