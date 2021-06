Szachy. W 8. rundzie Szkolnej Ligi wygrali Klara Szczotka i Jakub Perkowski

W ósmej rundzie XXVI edycji Białostockiej Ligi Szkolnej w Szachach w turnieju do lat 8 triumfował Jakub Perkowski z SP 42 Białystok, a rywalizację do lat 13 wygrała Klara Szczotka z SP 16 Białystok.

Oto szczegółowe wyniki:

Do lat 8

1. Jakub Perkowski (SP 42 Białystok) 6,5 pkt

2. Adam Markowski (SP Sobolewo) 6,0

3. Filip Roszkowski (SP Krypno) 5,5

4. Ignacy Bukłaho (PS Grabówka) 5,0

5. Marcin Mytnik (SP 38 Białystok) 5,0

6. Piotr Smółko (KSP Blachnickiego Białystok) 4,0

Do lat 13

1. Klara Szczotka (SP 16 Białystok) 6,0

2. Tomasz Obrycki (SP 10 Łomża) 5,0

3. Jan Król (SP 26 Białystok) 5,0

4. Krzysztof Wojtacha (PrSP 1 Białystok) 5,0

5. Michał Bartnik (SP 3 Ełk) 5,0

6. Patryk Rekuć (SP 6 Białystok) 4,5