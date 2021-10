Szczybały Orłowskie. Passat wpadł do rowu i uderzył w przepust (zdjęcia)

We wtorek, tuż przed godz: 7.00 policjanci giżyckiej drogówki zostali wezwani na miejsce zdarzenia, gdzie kierowca vw passata wjechał do przydrożnego rowu. Do zdarzenie doszło w m. Szczybały Orłowskie gm. Wydminy. Na miejscu policjanci zastali załogę pogotowia ratunkowego i straży pożarnej oraz mężczyznę, który wjechał do przydrożnego rowu swoim autem.