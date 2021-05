Szpital w Siemiatyczach zyska rezonans magnetyczny z pracownią. W placówce powstanie też oddział ortopedyczny

Szpital powiatowy w Siemiatyczach otrzymał 5,65 mln zł dotacji unijnej na poprawę jakości w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego. Umowę na to przedsięwzięcie podpisał Marek Malinowski, członek zarządu województwa i Andrzej Szewczuk, dyrektor szpitala.

Dzięki dofinansowaniu szpital zyska nowoczesny rezonans magnetyczny. Oprócz tego zostaną zaadaptowane pomieszczenia szpitalne na potrzeby pierwszej w powiecie siemiatyckim pracowni rezonansu magnetycznego.

– Jest to czołowa inwestycja dla szpitala w Siemiatyczach, ponieważ obejmuje w swym zakresie zakup rezonansu magnetycznego. Będziemy mogli świadczyć usługi dla całego województwa i nie tylko. Projekt obejmie rozbudowę i przebudowę pomieszczeń pod oddział ortopedyczny i zakup sprzętu do funkcjonowania tego oddziału. To bardzo duża pomoc ze strony urzędu marszałkowskiego – zaznaczył Andrzej Szewczuk, dyrektor szpitala w Siemiatyczach. – Bardzo liczyliśmy właśnie na taki program, który pozwoli takie przedsięwzięcie sfinansować – dodał.