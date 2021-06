Szpital w Wysokiem Mazowieckiem. Oddział chirurgii został otwarty po remoncie. Korzystają z niego pierwsi pacjenci (ZDJĘCIA)

- To dopiero początek. Szpital ma ogromny potencjał, a ci ludzie, których zdążyłam bliżej poznać, dają gwarancję tego, by w przeciągu najbliższych lat szpital w Wysokiem Mazowieckiem stał się być może najlepszym w województwie i jednym z najlepszych w kraju – mówiła podczas otwarcia oddziału Bożena Grotowicz, dyrektor szpitala.

To przeszłość. Szpital w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał milionowe dofinansowanie na modernizację, która trwa od dwóch lat. W poniedziałek (14 czerwca) do użytku został oddany kolejny oddział. W uroczystym otwarciu "chirurgii" udział wzięli m.in. senator Jacek Bogucki, wojewoda Bohdan Paszkowski, starosta Bogdan Zieliński, przedstawiciele lokalnych samorządów, a także dyrektor i pracownicy szpitala.

Na oddziałach wysokomazowieckiego szpitala warunki nie były najlepsze. Przykład? Pacjenci mieli do dyspozycji zaledwie jedną łazienkę na cały oddział, a wygląd pomieszczeń i sal chorych budził skojarzenia z okresem PRL-u.

Standard oddziału chirurgii jest dostosowany do wymogów ministerstwa zdrowia. Sale są przestronne, w każdej jest łazienka.

- Zdecydowanie zwiększył się komfort pacjentów, którzy są leczeni na wyremontowanym oddziale. Pozostaje nam jeszcze kwestia wyposażenia, trwa procedura - mówi Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki. - Za miesiąc oddamy pacjentom oddział pediatryczny. Wkrótce mają być też gotowe poradnie. Zostały nam jeszcze do wyremontowania oddziały wewnętrzny i anestezjologiczny. Zakładamy, że do połowy przyszłego roku zakończymy remont - dodaje starosta.

Odział chirurgii świadczy pełen zakres klasycznego leczenia operacyjnego oraz leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technik laparoskopowych. Posiada wieżę laparoskopową z obrazowaniem 4K, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo w takcie zabiegu. Oddział ponadto specjalizuje się w operacjach tarczycy, gdzie każdego roku wykonywanych jest ponad 450 operacji przy użyciu nowoczesnego neuromonitoringu, co daje oddziałowi I miejsce na Podlasiu.

Przypomnijmy, że pacjenci wysokomazowieckiej placówki korzystają już z wyremontowanego m. in. oddziału położniczego i ortopedii. Projekt „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – etap IV” to koszt ponad 22 mln zł. Źródło finansowania to w 50 proc. budżet państwa, 25% wartości zadania wyłożył powiat wysokomazowiecki, drugie tyle jest wkładem własnym szpitala.