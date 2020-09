Tak będą wyglądały nowe egzaminy ósmoklasistów. Co się zmieni? CKE podało szczegóły [LISTA] (3.09.2020)

Egzamin ósmoklasisty to egzamin obowiązkowy. Przystąpić musi do niego każdy. Wynik egzaminu przybliża jednak do wymarzonej szkoły, stąd uczniowie przywiązują do niego ogromną wagę. Sprawdź, jakie zmiany w egzaminie są przewidywane.

Anatol Chomicz