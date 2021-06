Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy disco polo wybrali domy na wsi. Te domy robią wrażenie! 15.06.2021

Dom Zenka Martyniuka. Jak mieszka Martyniuk

Magda Narożna od kilku lat mieszka w pięknym dużym domu pod Łomżą. Pokazywała go już w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP, oraz na swoim profilu na Instagramie.

Tak mieszka Magdalena Narożna. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" pokazuje swój piękny dom

O Pięknych i Młodych zrobiło się głośno w 2015 roku, kiedy zaprezentowali się w 7. edycji show Must be the Music. Aktualnie Piękni i Młodzi to istna wytwórnia hitów. Nagrali takie przeboje jak "Niewiara", "Wyśmienicie", "Ona jest taka cudowna", "Jedno słowo", "Kocham się w Tobie" i wiele innych. Piękni i Młodzi wystąpili w 438. odcinku talk-show Kuba Wojewódzki.