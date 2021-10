Tanie mieszkania na wynajem w Bielsku Podlaskim? Radni poparli inicjatywę burmistrza o utworzeniu 50 mieszkań czynszowych

- Chociaż SIM-y umożliwiają lokatorom uzyskanie tytułu własności do wynajmowanego mieszkania, to nie każdy może stać się właścicielem takiego lokalu. Aby móc cieszyć się mieszkaniem SIM na własność, przyszły lokator powinien pokryć minimum 20% kosztów budowy (w niektórych województwach wartość ta wynosi 25%. Umowa najmu zostanie zmieniona w umowę najmu z dojściem do własności dopiero po spłaceniu przez SIM wszystkich rat kredytu zaciągniętego na inwestycję. Burmistrz Miasta podkreślił, że z takiej oferty chce skorzystać między innymi Zambrów (120 mieszkań) i wiele innych miast w województwie podlaskim - czytamy w stanowisku Jarosława Borowskiego, burmistrza Bielska Podlaskiego.