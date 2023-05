Te krótkie fryzury to hit sezonu. Małe cięcie, duża zmiana. Zobacz metamorfozy - zdjęcia przed i po dd

Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sam na kolejnych slajdach ---> Zobacz galerię (30 zdjęć)

"Krótkie włosy to nie dla mnie", a może jednak? Przedstawiamy propozycje na wiosenne metamorfozy. Czasem wystarcza naprawdę niewiele, by wizualnie znacznie się odmłodzić. Wystarczy trochę odwagi, dobry pomysł i wizyta u fryzjera. Długie włosy są oczywiście piękne, ale zobaczcie, jakie efekty osiągnęły kobiety na zdjęciach! Wiosna to idealny czas na fryzurę, którą zaskoczysz bliskich i koleżanki!