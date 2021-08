Tego nie mów zagranicą, bo możesz mieć problem. Słowa, które u nas brzmią OK, ale tam...

Przekleństwa w obcych językach to zawsze coś, co ciekawi nas na pewnym etapie nauki mowy innego kraju, a także w kontakcie z obcokrajowcami. Nie oszukujmy się - każdy, kto przyjeżdża do naszego kraju z zagranicy i ma wiele okazji do rozmów z Polakami, wyjedzie z Polski ze znajomością przynajmniej kilku tutejszych wulgaryzmów. Sam zwykle też nie pozostanie dłużny i podzieli się z nami tym, jak przeklinają jego rodacy.