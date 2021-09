Tenis stołowy. Wojciech Konończuk ze srebrnym medalem mistrzostw Polski dziennikarzy

przejdź do galerii

Nasz redakcyjny kolega Wojciech Konończuk został wicemistrzem Polski dziennikarzy w tenisie stołowym

Nie tylko opisuje mecze tenisistów stołowych, ale sam świetnie gra w ping ponga. Nasz redakcyjny kolega z działu sportowego Wojciech Konończuk został wicemistrzem Polski dziennikarzy.W Tarnobrzegu z udziałem ponad 20 żurnalistów z całej Polski odbyły się mistrzostwa Polski dziennikarzy w tenisie stołowym. Redakcja Kuriera Porannego wystawiła silną reprezentację w osobach Wojtka Konończuka z działu sportowego, Kuby Laskowskiego z redakcji online i Piotra Łozowika z multimediów.Wojtek Konończuk w grupie plus 40 pokonał pięciu rywali. Przegrał jedynie mecz o złoty medal z kolega z Romana Błaszczaka z Radia Plus Gorzów Wielkopolski. Z kolei Piotr Łozowik podzielił miejsca 5-6. Kuba Laskowski w grupie młodszej do 40 lat uplasował się na siódmej lokacie.Uroczysta dekoracja najlepszych tenisistów stołowych wśród dziennikarzy poprzedziła inaugurację nowego sezonu w ekstraklasie kobiet i mecz gospodarzy Enea Siarkopol Tarnobrzeg - Skarbek Tarnowskie Góry.