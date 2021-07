Tesco w Suwałkach będzie zamknięte. W markecie ruszyła wyprzedaż produktów. Zobacz, jak duże są zniżki [ZDJĘCIA]

W połowie minionego roku sklepy brytyjskiej sieci Tesco odkupił właściciel sieci Netto, czyli Salling Group, poza suwalskim. Ale ten też nie będzie dłużej funkcjonował. Majątek chce odkupić Carrefour Polska, który wystąpił do UOKiK-u o wyrażenie zgody. Tymczasem w suwalskim markecie ruszyły wyprzedaże. Budynek i półki oklejone są plakatami, że Tesco zostanie zamknięte. Ceny produktów zostały obniżone od 10 do 30 procent. Najmniej przecenione są mrożonki, alkohole, słodycze czy zabawki. Najwięcej m.in. artykuły do domu oraz samochodu.