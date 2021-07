"To miejsce, o którym nie możemy zapomnieć". Obchody 80. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem (ZDJĘCIA)

W 80. rocznicę pogromu ludności żydowskiej w Jedwabnem odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Rozpoczęły się po godz. 11 w miejscu masowego grobu ofiar pogromu, pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych Żydów w Jedwabnem.

- To szczególny dzień. Już po raz dwudziesty obchodzimy rocznicę wydarzeń w Jedwabnem - mówił Lesław Piszewski, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. - To jest zawsze czas zadumy i smutku. To też czas wyciągania wniosków i współodczuwania z ofiarami.