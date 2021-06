To okazja dla fanów motoryzacji! Podlaski Rajd Moto Retro odwiedzi Hajnówkę i Białowieżę (zdjęcia) Donata Żmiejko

Kolejny, tym razem Podlaski Rajd Moto Retro, zawita m. in. do Hajnówki i Białowieży. To gratka dla entuzjastów zabytkowej motoryzacji. Już w piątek w Hajnówce około 30 załóg przedstawi perły motoryzacji. Auta i motocykle reprezentują przeróżne epoki w historii motoryzacji.