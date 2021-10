Zgłoszenie o zderzeniu dwóch osobówek na DK 62 w rejonie miejscowości Tonkiele wpłynęło do dyżurnego po 14. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło, gdy jedno z aut wykonywało manewr skrętu w lewo. Jedna osoba trafiła do szpitala. Droga była zablokowana przez kilka godzin.