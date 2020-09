Tragedia w domu na Dziesięcinach. Ojciec prawdopodobnie zabił córkę, żonę i matkę. Potem się powiesił. Nowe fakty

W poniedziałek doszło tam do wybuchu gazu. Co początkowo uznawano za wypadek w wyniku rozszczelnienia się instalacji, jest prawdopodobnie efektem zbrodni. Na ciałach 10-letniej dziewczynki, jej 40-letniej matki i 72-letniej babci ujawniono bowiem rany cięte i kłute zadane nożem. 47-letni ojciec dziecka miał na szyi wisielczą pętlę. Stąd przyjęcie wersji o rozszerzonym samobójstwie.

Już w poniedziałek, a więc w dniu eksplozji, wiadomo było, że w domu dochodziło do przemocy. Rodzina była objęta procedurą tzw. Niebieskiej Karty. Mężczyzna od jakiegoś czasu nie mieszkał z krewnymi. Dziś znamy więcej szczegółów.

W tym czasie toczyło się postępowanie karne. 47-latek usłyszał zarzut znęcania się nad żoną i dzieckiem oraz kierowania gróźb karalnych wobec matki. Postępowanie zakończyło się sporządzeniem 3 lipca aktu oskarżenia, który kilka dni później trafił do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Pierwszą rozprawę wyznaczono na 24 listopada.

- Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci nakazu opuszczenia domu, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz dozoru policji - mówi podinsp. Krupa. Dodaje, że nie było żadnych sygnałów, aby podejrzewany nie stosował się do tych rygorów.

- Z uwagi na ciężar gatunkowy i zawiłość sprawy, akta zostaną przekazane Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku - poinformował Maciej Płoński, szef "Północy".

Do eksplozji w domu przy ul. Kasztanowej doszło w poniedziałek 31 sierpnia. To był ostatni dzień obowiązywania zakazu zbliżania się 47-latka do rodziny. W ubiegłym tygodniu sąd zdecydował, że nie będzie przedłużał stosowania tego środka zapobiegawczego. Postanowienie zaskarżyła prokuratura, ale nie zostało ono jeszcze rozpoznane.

Tragicznego dnia, tuż po godzinie 12 ściany okolicznych domów zatrzęsły się. Fala uderzeniowa była odczuwalna w promieniu kilkuset metrów. Na miejsce wybuchu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Chwilę przed przyjazdem strażaków jeden z sąsiadów wyniósł z domu dziewczynkę i udzielał jej pomocy na ulicy. Z budynku mundurowi wynieśli rodziców 10-latki i babcię. Żadna z czterech osób nie dawała oznak życia. Mimo intensywnej resuscytacji, lekarz stwierdził zgon.