Tragedia w Wasilkowie. W okolicy lasu spłonęła kobieta. Jej życia nie udało się uratować

Do zdarzenia doszło w czwartek 29 kwietnia przed południem, na zadrzewionym terenie między Wasilkowem a Świętą Wodą. Przypadkowy przechodzień zauważył klęczącą na skraju lasu osobę w płomieniach ognia.

- Przez osoby postronne była podejmowana próba ugaszenia kobiety. Niestety jej życia nie udało się uratować. Pokrzywdzona zmarła na miejscu - informuje podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

W akcji udział brały trzy zastępy strażaków, którzy musieli ugasić pożar pobliskiej łąki. Spłonęło około 150 metrów kwadratowych trawy.

Czy był to wypadek podczas wiosennego wypalania traw, a może świadome działanie? Na to pytanie odpowie śledztwo. Na razie policja gromadzi dowody i przesłuchuje świadków. W czwartek na miejscu prowadzone były oględziny m.in. z udziałem prokuratora i biegłego z zakresu pożarnictwa. Zwłoki kobiety zostaną przesłane do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.