Tragiczny poniedziałek na drogach w Podlaskiem. W wypadkach zginęły dwie osoby. Zobacz relację strażaków [ZDJĘCIA]

Niespełna 2 godziny po powrocie zastępów do strażnic, tj. o godz. 18.32 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o wypadku na odcinku drogi krajowej Nr 19 Sokółka – Białystok w okolicy miejscowości Wierzchłowce, gmina Sokółka.

Do zdarzenia zadysponowano natychmiast 3 zastępy z JRG Sokółka oraz OSP Rozedranka Stara. Na miejsce zdarzenia samochodem SLRR udał się również Oficer Operacyjny Powiatu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Sokółka stwierdzono, że doszło do zdarzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym przewożącym na naczepie sprzęt AGD. Pojazdy znajdowały się na jezdni i blokowały oba pasy. Kierowca samochodu ciężarowego opuścił pojazd przed przybyciem JOP - znajdował się na zewnątrz i uskarżał się na ból brzucha. Poszkodowanym zajął się jeden z przybyłych ambulansów ZRM, a następnie przewiózł do szpitala w Sokółce. W samochodzie osobowym znajdowała się natomiast nieprzytomna, uwięziona osoba poszkodowana. Działania straży polegały na zabezpieczeniu terenu działań i zamknięciu ruchu na DK19. Jednocześnie przystąpiono do uwalniania osoby poszkodowanej uwięzionej w pojeździe – wykonano dostęp przy użyciu narzędzi hydraulicznych, a następnie ewakuowano osobę poszkodowaną z pojazdu poza strefę zagrożenia i przekazano zespołowi ZRM, który natychmiast rozpoczął resuscytacje krążeniowo – oddechową. Niestety mimo wysiłku ratowników poszkodowanej kobiety nie udało się uratować – lekarz stwierdził zgon. Miejsce zdarzenia zostało przekazane Policji do dalszych czynności dochodzeniowo śledczych.