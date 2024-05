Trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie iść w weekend 1 - 2 czerwca. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim da się uprawiać prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania ścieżek, które polecają inni mieszkańcy. We współpracy z Traseo proponujemy Wam 3 ciekawe trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim

Jakie szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim polecają mieszkańcy? We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Grudziądz - Gardeja - Pieszy Żółty ver. 2018 Początek trasy: Młynary

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 74,58 km

Czas trwania marszu: 10 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podejść: 1 700 m

Suma zejść: 1 730 m JJ_Active poleca tę trasę na marsz

Szlak Grudziądz - Gardeja pieszy żółty. Szlak w tragicznym stanie - tylko dla szlakowych Hard Corów. Dużo odcinków praktycznie nie do przebycia dla zwykłego turysty. Szlak w rejonie jez. Kuchnia dzieli się na dwa PTTK-i swego czasu zapewne był to szlak łączny. W rejonie Grudziądza oznakowanie jest szczątkowe. Ogólnie wszystkie szlaki w rejonie Grudziądza są w koszmarnym stanie technicznym. Szlak pokonywałem wg spotykanych po drodze znaków które czasami zupełnie nie odpowiadają "mapowym" wersjom. Aby zrobić szlak w całości podchodziłem do niego 3 razy. Ogólnie masakra - najtrudniejszy szlak do znalezienia w terenie i masa odcinków niezdatnych do przejścia. Ogólnie nie polecam szlaku. PTTK Grudziądz (o ile coś takiego istnieje) to w ogóle jakaś pomyłka?!

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łowcy fok i bursztynu Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,08 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m Max_c74 poleca tę trasę na marsz Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Elblągu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym Początek trasy: Olecko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,58 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 1 213 m

Suma zejść: 1 215 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Piesza wędrówka po SPK - Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Turtulu – przysiółku wsi Malesowizna. Siedziba Parku położona jest w rynnowej dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Wzniesienie obmywają wody stawu turtulskiego, spiętrzonego na potrzeby, pracującego tu kiedyś młyna wodnego. Krawędź rynnowej doliny rzecznej stanowi dogodny punkt widokowy na przełomowy odcinek Czarnej Hańczy oraz na źródliska i zagłębienie Szeszupy. Tutaj również biorą swój początek dwie ścieżki poznawcze „Doliną Czarnej Hańczy” i „U źródeł Szeszupy” .

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Olecka

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Gdzie na nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim?

Mazury i Warmia słyną ze swoich pięknych lasów, jezior i gotyckich zamków. Całe województwo nadaje się doskonale do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych. Wypoczynek na łonie przyrody łatwo też połączyć ze zwiedzaniem zabytków. Wybierzcie się np. do Reszla, gdzie za sprawą zachowanego dawnego układu miasta można poczuć się jak w średniowieczu. W tutejszym zamku możecie zwiedzić wystawę poświęconą narzędziom tortur i odtworzoną celę ostatniej czarownicy w Europie, spalonej w Reszlu na początku XIX w. Orneta to z kolei miasto z czarnym smokiem w herbie i warto poznać jego legendę, powiązaną z pięknym gotyckim ratuszem. W Gietrzwałdzie możecie zwiedzić maryjne sanktuarium, zbudowane w miejscu objawień z końca XIX w. Z kolei w nadmorskim Fromborku na turystów czeka największy kościół Warmii – bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja. Wnętrze jest spektakularne, ale być może największą atrakcję stanowi grób Mikołaja Kopernika z tablicą pamiątkową w kształcie mapy Układu Słonecznego. Na wycieczkę z dziećmi świetnie nadaje się Mrongoville, czyli miasteczko westernowe, w którym można poczuć się jak bohater filmów o Dzikim Zachodzie, postrzelać z rewolwerów, pojeździć na koniu i posłuchać muzyki w saloonie.