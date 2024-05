Trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie iść w weekend 18 - 19 maja. 3 najciekawsze trasy

Co daje nordic walking?

Trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim

Które ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, dzięki której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 malownicze ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 9°C do 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 11°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 18% do 54%.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022 - BURSZTYNOWA 20

Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,97 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podejść: 116 m

Suma zejść: 118 m