Trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie iść w weekend 30 - 31 marca. 3 najlepsze trasy Redakcja Strony Podróży

Wideo

Nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim warto uprawiać w wielu miejscach. Mimo to zachęcamy do wybrania tras, które polecają inni amatorzy sportu. We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 popularne szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Sprawdź, co przygotowaliśmy na weekend.