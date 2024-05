Trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 maja. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim da się uprawiać niemal wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania szlaków sprawdzonych przez innych. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Na każdy tydzień proponujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Sprawdź, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim

Które szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 11°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 23%. W niedzielę 19 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 14°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 43%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka po Bażantarni Elbląskiej Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,45 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 509 m Amatorom nordic walking trasę poleca GR3miasto

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe. Wędrując bądź jeżdżąc tędy na rowerowe trzeba wiedzieć, że w ten teren najlepiej wybrać się gdy jest sucho. Mroźna zima oraz suche lato bez większych opadów wydają się najbardziej dogodnymi okresami na wizytę, jednak wiosną i jesienią też jest tam pięknie.

Wędrując tutejszymi szlakami turystyki pieszej należy pamiętać, że większość z nich wiedzie w dość trudnym, pagórkowatym terenie. Niektóre ścieżki są bardzo wąskie i strome. Szczególną ostrożność należy zachować wędrując zboczami wzgórz oraz krawędziami wzdłuż meandrujących głębokimi jarami potoków. Dla lepszej stabilności warto ubrać obuwie za kostkę oraz podeprzeć się kijami trekkingowymi.

Kilometr, kilometrowi nierówny Obszar Bażantarni Elbląskiej kształtują liczne strome wzniesienia, poprzecinane głębokimi jarami i meandrującymi w nich potokami, dlatego też pokonana przez nas trasa jest dość wymagająca, pomimo niewielkiego dystansu. Z pewnością ten niedzielny wypad mało ma wspólnego z tzw. „niedzielnym spacerkiem”. Dwanaście kilometrów w tak górzystym terenie robi swoje. Zresztą ślad trasy i mapę udostępniam poniżej. Wybierzcie się naszym tropem, a przekonacie się, że kilometr, kilometrowi faktycznie jest nierówny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Elbląga

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Strażym Początek trasy: Kisielice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,02 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 737 m

Suma zejść: 702 m Wojciechstypa poleca tę trasę na marsz

Na zkończenie chłodnego weekendu majowego rundka wokół jez. Strażym.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Kadyny - najciekawsze zakątki okolicy Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,31 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 518 m

Suma zejść: 520 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto Nad Zalewem Wiślanym rozciągają się mocno pofałdowane wzniesienia, których szczyty sięgają 100 m n.p.m. To wspaniały kąsek dla osób aktywnych lubiących terenowe wycieczki zarówno na rowerze, pieszo, jak i w siodle. Podczas jednodniowej wędrówki nie sposób zobaczyć wszystkiego, ale to tylko przedsmak przed tym, co planujemy na wiosnę.

Mając coraz krótszy dzień rozłożyliśmy naszą wizytę na dwie odrębne wycieczki – jedna zataczała pętlę wokół wsi Kadyny druga wokół Tolkmicka. Zrealizowane trasy pozwoliły nam zapoznać się nie tylko z przepiękną przyrodą, ale także ciekawą architekturą i historią obu miejscowości. Okazuje się, że warto tu przyjechać także poza głównym sezonem turystycznym, ciesząc się znacznie niższymi cenami w lokalnych hotelach. O Kadynach nie bez kozery mówi się Cesarskie Kadyny, bądź Cesarska Wieś. Historia tej nazwy zaczyna się w roku 1898, po śmierci jednego z ostatnich właścicieli Kadyn, Artura Birknera, który w swoim testamencie cały majątek przekazuje cesarzowi Wilhelmowi II. Cesarzowi tak spodobało się to miejsce, że postanowił tu wybudować swoją letnią rezydencję. Rozpoczęto więc całkowitą przebudowę wsi w stylu willowym, wybudowano szkołę, cegielnię, a także Cesarską Majolikę, której to wyroby doceniano w kraju, jak i za granicą. Znaczna część zabytków zachowała się do dziś, stąd też znaczne zainteresowanie turystów, którzy odwiedzają to miejsce zarówno pod kątem relaksu jak i aktywnego wypoczynku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Elbląga

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Gdzie na nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim?

Mazury i Warmia słyną ze swoich pięknych lasów, jezior i gotyckich zamków. Całe województwo nadaje się doskonale do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych. Wypoczynek na łonie przyrody łatwo też połączyć ze zwiedzaniem zabytków. Wybierzcie się np. do Reszla, gdzie za sprawą zachowanego dawnego układu miasta można poczuć się jak w średniowieczu. W tutejszym zamku możecie zwiedzić wystawę poświęconą narzędziom tortur i odtworzoną celę ostatniej czarownicy w Europie, spalonej w Reszlu na początku XIX w. Orneta to z kolei miasto z czarnym smokiem w herbie i warto poznać jego legendę, powiązaną z pięknym gotyckim ratuszem. W Gietrzwałdzie możecie zwiedzić maryjne sanktuarium, zbudowane w miejscu objawień z końca XIX w. Z kolei w nadmorskim Fromborku na turystów czeka największy kościół Warmii – bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja. Wnętrze jest spektakularne, ale być może największą atrakcję stanowi grób Mikołaja Kopernika z tablicą pamiątkową w kształcie mapy Układu Słonecznego. Na wycieczkę z dziećmi świetnie nadaje się Mrongoville, czyli miasteczko westernowe, w którym można poczuć się jak bohater filmów o Dzikim Zachodzie, postrzelać z rewolwerów, pojeździć na koniu i posłuchać muzyki w saloonie.