Trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie wybrać się w weekend 1 - 2 czerwca. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim można trenować w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania szlaków sprawdzonych przez innych mieszkańców. Razem z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 krajobrazowe szlaki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Zawsze na weekend proponujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, co przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim

Jakie trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo proponujemy Wam 3 atrakcyjne trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 14°C do 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 57%. W niedzielę 02 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 15°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 9% do 69%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Lisa Młyn - Żmijewo Początek trasy: Nowe Miasto Lubawskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,01 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podejść: 894 m

Suma zejść: 876 m Wojciechstypa poleca tę trasę Niskie Brodno - jezioro zaczynające się w granicach miasta i łączące się z Wysokim Brodnem, nad którym znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Lisa Młyn. Od Żmijewa do parkingu przy restauracji Omega powrót Jaśkową Drogą.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Nowym Mieście Lubawskim

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród jezior Lasu Szpęgawskiego Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,4 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 210 m

Suma zejść: 332 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Kociewie, to przepiękny obszar w bliskiej odległości od Trójmiasta. Mieliśmy okazję bywać tu wielokrotnie, choć nie tak często jak na Kaszubach, czy Żuławach. Na dobry początek wizyt na tych ciekawych krajobrazowo terenach, odwiedziliśmy dość mocno pofałdowany rejon rozciągający się wzdłuż trzech tutejszych jezior: Zduńskiego, Szpęgawskiego i Rywałdzkiego. Las Szpęgawski, porastający nad odwiedzonymi przez nas jeziorami wiąże się z wieloma tragicznymi wydarzeniami, jednak nie one były celem naszej wizyty. To co nas przyciągnęło, to niezwykle urozmaicona rzeźba terenu obejmująca zbocza rynny szpęgawsko-rywałdzkiej, o bardzo zróżnicowanym nachyleniu oraz fragmenty falistej wierzchowiny morenowej z dolinami kilku niedużych cieków, uchodzących do Jeziora Zduńskiego. Oprócz ciekawej linii brzegowej jezior podczas wędrówki nie sposób pominąć stare drzewostany liczące od 90 do 160 lat o wysokiej różnorodności gatunków. Na naszej trasie mieliśmy okazję podziwiać wiele ciekawych pomników przyrody, głównie dęby i graby. Wśród leśnej gęstwiny odnaleźliśmy również wyżynne grodzisko średniowieczne, które znajduje się nad Jeziorem Zduńskim.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Ptasi Raj Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 23 651 m

Suma podejść: 23 668 m

Suma zejść: 23 670 m WiWok poleca tę trasę na marsz

Krótki spacer z możliwością obserwowania dzikiej przyrody, a w szczególności ptactwa. Wieże widokowe i pomost stwarzają dobre warunki do obserwowania ptaków. Doskonałe wyciszenie.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Gdzie na nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim?

Mazury i Warmia słyną ze swoich pięknych lasów, jezior i gotyckich zamków. Całe województwo nadaje się doskonale do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych. Wypoczynek na łonie przyrody łatwo też połączyć ze zwiedzaniem zabytków. Wybierzcie się np. do Reszla, gdzie za sprawą zachowanego dawnego układu miasta można poczuć się jak w średniowieczu. W tutejszym zamku możecie zwiedzić wystawę poświęconą narzędziom tortur i odtworzoną celę ostatniej czarownicy w Europie, spalonej w Reszlu na początku XIX w. Orneta to z kolei miasto z czarnym smokiem w herbie i warto poznać jego legendę, powiązaną z pięknym gotyckim ratuszem. W Gietrzwałdzie możecie zwiedzić maryjne sanktuarium, zbudowane w miejscu objawień z końca XIX w. Z kolei w nadmorskim Fromborku na turystów czeka największy kościół Warmii – bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja. Wnętrze jest spektakularne, ale być może największą atrakcję stanowi grób Mikołaja Kopernika z tablicą pamiątkową w kształcie mapy Układu Słonecznego. Na wycieczkę z dziećmi świetnie nadaje się Mrongoville, czyli miasteczko westernowe, w którym można poczuć się jak bohater filmów o Dzikim Zachodzie, postrzelać z rewolwerów, pojeździć na koniu i posłuchać muzyki w saloonie.