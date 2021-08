Trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 14 - 15 sierpnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Wycieczki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 14 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim nie powinno padać. W niedzielę 15 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim nie powinno padać.

Początek trasy: Biała Piska

Stopień trudności: 2

Dystans: 146,63 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 105 m

Suma zjazdów: 1 111 m

R_krzysztof poleca tę trasę

Ziołowy Zakątek w Korycinach to szczególne miejsce namapie naszych rowerowych wypadów. Lubimy tu przyjeżdżać. Kawa żołędziówka, piwo żołędziowe czy aromatyczny kawałek ciasta to trafia do naszych wyszukanych gustów kulinarnych :D. Oczywiście nei zapominamy o pizzy, która potrafi zaspokoić czterech zgłodniałych rowerzystów.

Po drodze odwiedziliśmy Rutkę, żeby odwiedzić pałac Ossolińskich.

Droga powrotna wiodła trochę na około, bo przez Czarna Cerkiewną i Grodzisk. Za to omineliśmy ten nieszczęsny kawałek szutrowej drogi, który zawsze odbija nam....nadgarstki :) i inne części ciała :)

Ogólnie warto zatrzymać się na pograniczu wsi Siemiony i Czarna Cerkiewna, żeby zobaczyć przydrożnego Jezusa Frasobliwego. Nie wiem kto jest jego twórcą ale wygląda naprawdę świetnie.

Poza tym Czarna Cerkiewna, Grodzisk i Ciechanowiec maja swoje cerkwie, które jeśli nie są zamknięte to warte odwiedzenia.

Czyżew - miejscowe Muzeum Ziemi Czyżewskiej umiejscowione w dworcu kolejowym z końca XIXw.

