Trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 16 - 17 października? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Wycieczka rowerowa z Gdyni do Malborka. Trasa jest bardzo łatwa do pokonania (brak przeszkód terenowych, mało uczęszczane odcinki drogi i zero podjazdów). Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Polecam tą trasę na niedzielną wycieczkę. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Kętrzyn

Stopień trudności: 1

Dystans: 30,84 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 709 m

Suma zjazdów: 704 m

Kanczi_waw poleca tę trasę

To już ostatni odcinek naszej podróży, na zakończenie stwierdziliśmy, że chcemy pobawić się trochę w błotku. Początkowy fragment kładki od Waniewa był remontowany, co prawda było przejście dookoła, ale żeby zaliczyć obowiązkowo błotko jak co roku, nie mogliśmy przegapić takiej okazji :)

Trasa dosyć łagodna, cały czas po asfalcie, w okolicach zjazdu na Choszczno zaczyna się ścieżka rowerowa jadąca do samego Białegostoku.

Nawiguj