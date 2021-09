Trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 18 - 19 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. warmińsko-mazurskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 18 - 19 września przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim warto wybrać w weekend 18 - 19 września.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd po kilku starych cmentarzach dla Stowarzyszenia "Kochamy Żuławy" Początek trasy: Pasłęk

Stopień trudności: 2

Dystans: 88,02 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 260 m

Suma zjazdów: 270 m Rowerzystom trasę poleca Arturbike Po raz kolejny dołączyłem do akcji Żuławskie Światło Pamięci, którego organizatorem jest SKŻ. W tym roku dołączyła do mnie Kasia z Tczewa i wspólnie odwiedziliśmy sześć z kilkunastu starych, zapomnianych cmentarzy, a konkretnie koncentrowaliśmy się na cmentarzach mennonickich i ewangelickich. Cmentarze katolickie, te równie "stare" odwiedzane są codziennie i tu nie ma co się rozczulać.

Około godziny ósmej ruszyliśmy na szlaku w Elblągu i zakończyliśmy nasz rajd w Tczewie.

Pogoda co prawda jesienna, szaruga i ogromne zachmurzenie niosło za sobą ryzyko całkiem przyzwoite zmoczenia. Ale udało się nam dotrzeć do mety "na sucho".

Trasa co prawda "one way" ale spokojnie można trochę inną dróżką wrócić do Elbląga i zatoczyć całkiem fajne kółeczko, a na liczniku będzie zarejestrowane około 200 km.

W okresie letnim, któregoś weekendu, kiedy to dzień będzie dłuższy na pewno zbiorę ekipę i ruszymy na szlak.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Beka Początek trasy: Iława

Stopień trudności: 2

Dystans: 61,35 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 156 m

Suma podjazdów: 459 m

Suma zjazdów: 460 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Wycieczka do rezerwatu Beka. Tam gdzie kiedyś była osada rybacka, jest obecnie jeden z ptasich rezerwatów w chronionym dodatkowo obszarze Natura 2000. Szczerze mówiąc, sam rezerwat nie jest wielką atrakcją dla zwiedzających. chyba, żeby wziąć dobrą lornetkę albo dobry teleobiektyw, bo ptaków rzeczywiście lata mnóstwo.

🚲 Trasa rowerowa: Perełki architektury Żuław Wiślanych Początek trasy: Młynary

Stopień trudności: 2

Dystans: 93,52 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 370 m GR3miasto poleca tę trasę

Żuławy to piękny region, obfity w różnego rodzaju zabudowania, które swój rozwój zapewniają osadnictwu holenderskiemu. Wybierając się na wycieczkę nadal można tu spotkać wiele pięknie rzeźbionych drewnianych domów, wiatraków i zabytków hydrotechnicznych. Architekturę uzupełniają także ceglane kościoły i ich ruiny oraz stare cmentarze mennonickie. Podczas naszej całodziennej wyprawy udało nam się zobaczyć każde z osobna stąd też powyższy tytuł. Głównym celem wycieczki była jednak najstarsza pompa parowa, którą zwiedziliśmy pod okiem przewodnika. Trasa choć wydaje się długa, pokona każdy średniozaawansowany rowerzysta, a jeśli nie, zawsze można wesprzeć się pociągiem.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zambrów-Ziołowy Zakątek-Czarna Cerkiewna-Ciechanowiec Początek trasy: Biała Piska

Stopień trudności: 2

Dystans: 146,63 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 105 m

Suma zjazdów: 1 111 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Ziołowy Zakątek w Korycinach to szczególne miejsce namapie naszych rowerowych wypadów. Lubimy tu przyjeżdżać. Kawa żołędziówka, piwo żołędziowe czy aromatyczny kawałek ciasta to trafia do naszych wyszukanych gustów kulinarnych :D. Oczywiście nei zapominamy o pizzy, która potrafi zaspokoić czterech zgłodniałych rowerzystów. Po drodze odwiedziliśmy Rutkę, żeby odwiedzić pałac Ossolińskich. Droga powrotna wiodła trochę na około, bo przez Czarna Cerkiewną i Grodzisk. Za to omineliśmy ten nieszczęsny kawałek szutrowej drogi, który zawsze odbija nam....nadgarstki :) i inne części ciała :) Ogólnie warto zatrzymać się na pograniczu wsi Siemiony i Czarna Cerkiewna, żeby zobaczyć przydrożnego Jezusa Frasobliwego. Nie wiem kto jest jego twórcą ale wygląda naprawdę świetnie. Poza tym Czarna Cerkiewna, Grodzisk i Ciechanowiec maja swoje cerkwie, które jeśli nie są zamknięte to warte odwiedzenia.

Czyżew - miejscowe Muzeum Ziemi Czyżewskiej umiejscowione w dworcu kolejowym z końca XIXw.

🚲 Trasa rowerowa: Wąskie, leśne ścieżki na Wyspie Sobieszewskiej Początek trasy: Iława

Stopień trudności: 2

Dystans: 23,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 427 m

Suma zjazdów: 441 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto Wyspa Sobieszewska znana jest nam nie od dziś. Odwiedzaliśmy ją wielokrotnie w celach wypoczynkowych oraz turystycznych przemierzając lokalne szlaki, zarówno na rowerach, pieszo, a także kajakiem. Tym razem nasz wypad skupił się na leśnych, miejscami dość wąskich i wymagających ścieżkach, które potocznie zwane są „singlami”. Nikt z uczestników zapewne nie przypuszczałby, że ten nadmorski rejon może przynieść tak wiele mocnych wrażeń.

Pokonana przez nas trasa wiodła dość wymagającymi, leśnymi duktami. Miejscami spotykaliśmy na wiele przeszkód i to nie tylko tych czysto naturalnych w postaci grząskiego piachu, czy wystających korzeni drzew. Jak się okazuje znaczna wycinka i dewastacja lasu dotyka również Wyspę Sobieszewską. Wystarczy zjechać z głównych szlaków turystycznych i udać się mniej uczęszczanymi ścieżkami. Niełatwe w pokonaniu były także krótkie, ale strome podjazdy oraz zjazdy. Najwyższym wzniesieniem, które zaliczyliśmy na trasie była Góra Orla. Jej szczyt wznosi się na 32 m n.p.m. i choć nie jest ona wcale wysoka długi i mozolny podjazd odczuli zapewne wszyscy. Nasza pętla liczyła raptem 23 km, ale średnim tempie 10-15 km/h potrafiła nieźle wymęczyć. Lasy Wyspy Sobieszewskiej to świetna alternatywa dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który znamy już jak własną kieszeń.

🚲 Trasa rowerowa: Wilkowyje/ Jeruzal Początek trasy: Biała Piska

Stopień trudności: 3

Dystans: 258,44 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 1 666 m

Suma zjazdów: 1 686 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Ze względu na długość trasy oznaczyłem ją jako trudną. Sama trasa bardzo spokojna, bez większych podjazdów. Niestety powrotna droga w dużej części kolejny raz była pod wiatr. Ale po kolei. Wiadomo, start z domu i kierunek Czyżew, Nur i Ceranów. W tym ostatnim należy skierować się na Kosów Lacki. W związku z tym, że pół roku temu tą trasę pokonywałem jadąc do Liwia więc nie ma sensu na nowo opisywać jej. W Liwie odwiedziłem Zamek i dalej w kierunku Kałuszyna. Tu przed Kałuszynem wyjeżdża się na bardzo ruchliwą trase E2 Warszawa - Terespol. Na szczęście jest bardzo szeroki margines i można spokojnie jechać. W Kałuszynie odwiedziłem Złotego Ułana i poinformowany przez przechodnia o odpowiednim kierunku udałem sie do Jeruzal czyli filmowych Wilkowyji z serialu Ranczo. Jeruzal to mała wioska i nie ma nigdzie na drogowskazach, chociaż patrząc na rzesz odwiedzających może warto postawić kilka tablic informacyjnych?

Mamrot, którego całymi torbami wykupują turyści kosztuje w sklepie U Krysi całe 5 zł. Ja nie skusiłem się, ale pozwoliłem sobie na ławeczce wypić piwko ...oczywiście bezalkoholowe. Droga powrotna jak już wspomniałem biegła pod wiatr. W ostatnim czasie, niestety wieje on dość silnie. Po dojechaniu do Kosowa postanowiłem urozmaicić sobie drogę i....i to był błąd. Skierowałem się do Treblinki. LUDZIE !!!! ŻE TEŻ JESZCZE ISTNIEJĄ TAKIE DROGI?!?!?!?!?!?!?! TAM CIĄGNIKI CHYBA GUBIĄ KOŁA. CHCIAŁBYM WYSŁAĆ TĄ DROGĄ URZĘDNIKA ODPOWIEDZIALNEGO O POSTAWIENIE NA DRODZE KOSÓW LACKI - OSTRÓW MAZOWIECKA ZAKAZU PORUSZANIA SIĘ ROWERAMI I SKIEROWANIA ICH NA TA PIEKIELNA DROGĘ. nIECH BY PRZEWIÓZŁ SWÓJ .... I ZOBACZYŁ JAKA TO WIELKA ATRAKCJA. :( Chwilami ryzykowałem mandat za jazdę mimo zakazu po drodze krajowej ale uwierzcie mi...nie da się tamtędy jechać. 12km koszmaru!!!!

Później już było dobrze. Małkinia i Andrzejewo. Żeby nie ten odcinek w okolicach Treblinki to można by było dać naprawdę wysoką ocenę za nawierzchnie trasy. Wczoraj dałbym 1 ale dziś dam 3+/6

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wiślana trasa rowerowa Początek trasy: Morąg

Stopień trudności: 1

Dystans: 72,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 663 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa Twarda Góra -Tczew. Trasa jest łatwa do pokonania, ale można podnieść poprzeczkę i wybrać się na nią rowerem szosowym (co też uczyniono). Piękne widoki i ciekawe miejsca czekają na kolejnych śmiałków. Polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Mennonitów Początek trasy: Iława

Stopień trudności: 1

Dystans: 77,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podjazdów: 43 m

Suma zjazdów: 47 m Buczek poleca tę trasę

