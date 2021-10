Trypucie. PGE zleciło ścięcie konaru blisko 250-letniego dębu. Właściciele działki są zbulwersowani uszkodzeniem pomnika przyrody [ZDJĘCIA] Alicja Olchanowska

Blisko 250-letni dąb stracił 30 proc. swojego konaru. Wycinkę zleciło PGE. - Drzewo zostało bezpowrotnie oszpecone. Jest nam niezmiernie przykro z tego powodu. Obawiamy się, iż tak drastyczne jego przycięcie spowoduje jego powolne obumieranie - ubolewa rodzina z Trypuć. Adam Kupryjaniuk Zobacz galerię (16 zdjęć)

Drzewo to jest wyjątkowe, jedyne takie w okolicy. Ludzie lubili sobie robić przy nim pamiątkowe zdjęcia - żali się Piotr Bartnicki. W zeszłym tygodniu na zlecenie PGE ścięto 30 proc. konaru okazałego dębu. PGE tłumaczy: Gałęzie drzewa przerastały nad linią energetyczną oraz niebezpiecznie zbliżały się do przewodów, co w dalszej perspektywie powodowało zagrożenie awaryjnych wyłączeń linii.