Turystyka. Spływy kajakowe w województwie podlaskim. Najciekawsze trasy [30.07.2021]

Spływ kajakowy to doskonały pomysł na spędzenie czasu. W województwie podlaskim jest wiele miejsc gdzie można uprawiać ten rodzaj turystyki.

Oczywiście najlepsze i najbardziej znane miejsca do spływów kajakowych to okolice Augustowa. Trasy kajakowe rozciągają się na terenie Puszczy Augustowskiej i łącznie mają 347 kilometrów długości. Są niezwykle piękne i łatwe do przebycia. Organizatorzy turystyki w Augustowie oferują jedno lub kilkudniowe wycieczki wraz z transportem sprzętu i osób oraz różnego rodzaju atrakcjami.