Tyle zarabiają żołnierze, policjanci i strażacy w Podlaskiem. Zobacz nowe stawki! (29.08.20)

Żołnierze na początku tego roku otrzymali podwyżki. Uposażenie zasadnicze w korpusie szeregowych zawodowych wzrosło o 450 zł brutto (o 14,1 proc.), w korpusie podoficerskim od 410 zł w przypadku plutonowego do 550 zł dla chorążego (od 10,9 proc. do 13 proc.), oficerskim - od 300 zł dla pułkownika do 530 zł (najwyżej dla kapitana), co oznacza więcej od 2,8 proc. do 10,7 proc. oraz w przypadku generałów od 200 zł dla generała czterogwiazdkowego do 350 zł dla generała brygady (wzrost od 1,3 proc. do 3,7 proc.).