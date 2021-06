Upały 2021 MEMY. Oto najbardziej szalone sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 19.06.2021

NOWE Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”! Czy to oznacza jej koniec w programie TTV? [19.06.2021]

Sylwia Bomba z „Gogglebox. Przed telewizorem” jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych gwiazd programu TTV. Nie pozostało to niezauważone – pojawiły się doniesienia, że Bomba będzie jedną z uczestniczek programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, który już we wrześniu pojawi się w telewizji Polsat. Będziecie kibicować bohaterce „Gogglebox”?