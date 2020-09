Urodziny Muzeum Wojska w Białymstoku 2020. Na uroczystość przypłynęli nawet wikingowie! (ZDJĘCIA)

- Wreszcie wikingowie dopłynęli nad Białkę i opanowali miasto. Ale będą je przetrzymywać tylko do godziny 20! - śmieje się Mateusz Budzyński z Muzeum Wojska w Białymstoku - Osoby zainteresowane historią wikingów zapraszamy na wykład Igora Górewicza. To ekspert w dziedzinie wikingów, znany w naszym kraju i Europie. Oczywiscie warto też odwiedzić kiermasz, gdzie za symboliczna złotówkę lub z dużą zniżką, można kupić publikacje naszego wydawnictwa - zachęca organizator.

Zobacz też:Szturm na zamek w Tykocinie 2020. Historyczna rekonstrukcja znów przyciągnęła tłumy widzów (zdjęcia)

No niezłe! - powiedział do mamy Nikidem, stojąc przy wyeksponowanej na wystawie broni. To dla chłopca lekcja historii.

- Wato wziąć udział w takich wydarzeniach i zabrać dzieci. Jak uczą się z szkole z książek, to historia może wydawać się nudna. Kiedy jednak widzą rekonstruktorów albo prawdziwą broń, to później chętniej słuchają o losach kraju - uważa Agata, białostoczanka i mama małego Nikodema.

Historia białostockiego muzeum

Muzeum Wojska w Białymstoku powstało w 1968 r. Jego pierwszą siedzibą był Pałacyk Gościnny Branickich. Niestety, budynek nie był w stanie pomieścić wielu eksponatów, dlatego w 1974 r. przeniesiono go na róg ul. Kilińskiego. W tym miejscu muzeum funkcjonuje do dziś. W roku 1976 nadano mu status samodzielnej jednostki muzealnej o zasięgu makroregionalnym.

Długoletnim dyrektorem był płk dr Zygmunt Kosztyła, który korzystając z kontaktów nabytych podczas służby wojskowej, szybko zgromadził zbiór eksponatów. Stały się one podstawą kolekcji muzealnej, które cieszą się popularnością.