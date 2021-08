Urząd Miejski w Augustowie przeniósł się do nowej, odremontowanej siedziby (zdjęcia)

- Chcemy, aby to miejsce stało się perłą, o której wiedzą nie tylko mieszkańcy naszego kraju, ale cała Europa i cały świat. Augustów na to zasługuje. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że wysokość wsparcia przekazana przez obecny zarząd województwa miastu Augustów jest historyczna, a to dopiero początek - powiedział Artur Kosicki, marszałek województwa.