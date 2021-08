Usnarz Górny. Fala uchodźców coraz większa (25.08.2021)

Minionej doby, czyli 24.08 funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 59 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusi do Polski. To głównie obywatele Iraku i Tadżyskistanu. We wtorek strażnicy graniczni udaremnili 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Usnarz Górny. Fala uchodźców z Białorusi coraz większa

Natomiast od początku sierpnia było 2 900 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.