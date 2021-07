Utrudnienia w ruchu 22.07.2021 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w warmińsko-mazurskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (22.07.2021) utrudnień? Roboty drogowe: droga 58, DK 58 odc. Kocioł Duży--Kaliszki (133. km na odc. 0,1 km) Remont nawierzchni na przejeżdzie kolejowym (wymiana podbudowy , oraz płyt żelbetowych). Wykonawca : DOMOST Małkinia.Przewidywane utrudnienia w ruchu według zatwierdzonej organizacji to: 3 dni robocze (środa,czwartek i piątek) w godzinach od 20:00 do 7:00 rano w dniach od 21.07.2021 do 23.07.2021.W godzinach pozostałych od 7:00 do 20:00 obowiązywać będzie dotychczasowa SOR. .