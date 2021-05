Utrzymany wyrok w sprawie zabójstwa 73-latki z Hajnówki. Za zbrodnię sprzed ćwierć wieku Dariusz K. spędzi w więzieniu 15 lat

- Należy zgodzić się z obrońcą, że przedmiotowa sprawa miała charakter poszlakowy, gdyż nie ma dowodów, które by w sposób bezpośredni wskazywały na sprawstwo oskarżonego. Wskazać jednak należy skarżącemu, że zebrane w sprawie dowody pośrednie, to znaczy poszlaki, łączą się ze sobą w nierozerwalny łańcuch prowadzący w drodze logicznego rozumowania do jednoznacznego i kategorycznego stwierdzenia, że oskarżony dopuścił się przypisanego mu czynu. A ponad to poszlaki te wykluczają jakąkolwiek inną wersję tego zdarzenia niż przyjęta przez sąd - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Andrzej Czapka z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Główny dowód to znaleziony u oskarżonego flakonik perfum skradziony z domu ofiary oraz wynik badań genetycznych. Na sukience uduszonej kobiety znaleziono mieszaninę jej DNA i DNA pochodzącego od oskarżonego, co - zdaniem sądu - wskazuje, że mężczyzna miał kontakt z pokrzywdzoną. Sąd apelacyjny wykluczył tzw. transfer wtórny DNA, czyli przeniesienie materiału przez inne osoby (na przykład na szaliku, czy rękawiczkach). Wówczas na ubraniu denatki znaleziono by ślad biologiczny osoby, która dokonała transferu. Tymczasem żadnego innego DNA, z wyjątkiem zabitej kobiety i oskarżonego, nie znaleziono. Badania wykonano dwukrotnie w 2019 r.